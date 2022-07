Draghi ad Erdogan, ‘Italia e Turchia paesi amici e alleati’

Ma se gli abbiamo fatto la guerra nel 1911, strappando loro Libia e Isole del cosiddetto Dodecaneso? E poi ancora nel 1915.

Ma Draghi, credo lo abbia studiato, tra un tomo d’economia e l’altro che, prima, abbiamo fatto la guerra di Crimea, tra il 1853 3d il ’56 alla Russia imperiale come adesso, per il possesso…dei luoghi santi proprio in Turchia!!? E la cessione della Bessarabia alla allora Moldavia, qualcosa di diverso ma anche di simile alla Moldova e alla Transnistria di adesso.

Poi credoDraghi sappia che abbiamo mandato 110.000 Alpini (di quelli che oggi il Tribunale di Rimini ha detto di non procedere per qualche advances troppo pronunciata) a morire nelle steppe del Don.

Ma forse Draghi si occupa più di economia. Allora ci dovrebbe dire come stanno le cose in Italia, con la scomparsa di decine di migliaia di negozi, con l’inflazione quasi all’8%, l’Euro al minimo storico…la Borsa italiana (quel che resta della Borsa milanese con quattro titoli, perlopiù bancari di quella che fu una delle prime dieci borse del mondo), con il debito che punta ed oltrepassa i 2.500 miliardi di Euro, il gas che…

E se si guarda all’interno, tra jus scolae, marijuana, 5 Stelle… non si capisce proprio (se non qualche maligno dice per il PNNRR…) perché stanno assieme persone, senza più alcuna ideologia, ma che la pensano l’una il contrario dell’altra proprio su tutto!

Ad iniziare dall’Euro, la Nato, la Russia…la Turchia.

E gli alleati di draghi contro la Russia? che sta stravincendo, nonostante le squadre di calcio ucraine abbiano un …trattamento di riguardo, si faccia un patrimonio dell’umanità di certi piatti che Draghi napoletano farebbe volentieri a meno, che il Nobel improvvisamente e per la prima volta vada ad un’ucraina, che il nostro Paese abbia 264.000 badanti ucraine (cosicchè con il gas e le rimesse, siamo il primo Paese che al mondo finanzia maggiormente i due contendenti!!) e 110.000 profughi ucraini che ci costano…quanto il reddito di cittadinanza?

Si, gli alleati: Biden che non riesce a capacitarsi di 40.000 morti l’anno per sparatorie in USA…più che in Ucraina e dà la colpa alla diffusione delle armi: allora si potrebbe dire che il numero dei drogati è dovuto alla diffusione della cocaina e dell’eroina e dell’hashish che la ex prima potenza mondiale avrebbe avuto tutti i mezzi e decenni, per fermare! E che vede l’aborto reintegrato ed il marito della Nancy Pelosi in stato di ubriachezza avere una fermezza tale a quella di Biden in Afghanistan

E Boris Jhonson? con il governo al vento come i suoi capelli pari solo a quelli Geppetto, dove fra feste durante il black down Covid e palpeggiamenti, anche oggi due ministri si sono dimessi, ma imparando dal manuale Di Maio, il governo resta almeno per qualche ora in piedi?

E domani c’è il chiarimento con Vis-Conte dimezzato…da Di Maio che… ma Draghi avrà sicuramente letto tutto Calvino, va in guerra…contro i Turchi in Boemia e viene dimezzato da una palla di cannone!!