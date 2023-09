«DOV’E’ OGGI DON MILANI»: A PALAZZO DUCALE UN INCONTRO NEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL PARROCO DI BARBIANA

Nel centesimo anniversario della nascita di don Milani, la Provincia di Lucca, assieme alla Scuola per la Pace e la Fondazione don Lorenzo Milani, organizzano l’incontro «Dov’è oggi don Milani?», in programma mercoledì 27 settembre, a partire dalle 17, nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale.

Si tratta di un momento di riflessione – realizzato con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara e con la collaborazione dell’Istituto Storico della Resistenza e

dell’Età Contemporanea – sulle modalità con cui il messaggio del Priore di Barbiana possa essere declinato in pratica nella scuola di oggi, momento nel quale è evidentemente urgente riformulare il complesso rapporto tra istruzione ed educazione, come dimostrano le perduranti conseguenze della pandemia, soprattutto nel mondo dei giovani e le crescenti diseguaglianze sociali.

L’incontro, quindi, vuole proporre un confronto su tali temi ed è aperto sia alla cittadinanza, sia agli insegnanti. Nel corso del dibattito – aperto dai saluti istituzionali del presidente della Provincia, Luca Menesini e della Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Ilaria Baroni – si confronteranno Andrea Menchetti (Scuola per la Pace); Catia Gonnella (Fondazione don Lorenzo Milani); Beniamino Deidda (ex Procuratore generale di Firenze); Luigi Lippi (ex dirigente scolastico).

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, la partecipazione all’iniziativa è riconosciuta come corso di formazione per i docenti e sarà rilasciato un attestato a chi ne farà richiesta.