Dove comprare le mascherine protettive anti-Coronavirus?

Nel periodo del Coronavirus le mascherine protettive sono diventate beni di prima necessità, specialmente quelle professionali raccomandate dall’OMS di tipologia FFP2 e FFP3.

Tuttavia le mascherine sono diventate introvabili ed è sempre più difficile trovare un negozio dove acquistarle. E pensare che molti supermercati le hanno rese obbligatorie, vietando l’ingresso per fare la spesa a chi ne è sprovvisto, e che presto anche l’OMS potrebbe rivedere le regole riguardo al loro utilizzo.

Senza dimenticare poi che le mascherine potrebbero servirci anche nella fase due dell’emergenza, quando oltre a mantenere le distanze potrebbe esserci la necessità di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e nei locali chiusi.

Ecco perché conviene ancora acquistare delle mascherine professionali utili per limitare il contagio, meglio se di categoria FFP2 e FFP3. C’è da dire che dopo un primo periodo dove trovarle era piuttosto impossibile, in questi giorni acquistare una mascherina non è più così difficile poiché è possibile comprarle non solo nei negozi ma anche online.

Dove comprare le mascherine?

Rispetto alle scorse settimane adesso acquistare le mascherine utili per limitare il contagio da Coronavirus sembra essere più semplice, anche se è ancora difficile trovare sul mercato quelle di tipo FFP2 (alta protezione) o FFP3 (massima protezione).

Sul mercato, infatti, si trovano maggiormente mascherine monouso senza filtri particolari, che sono comunque sufficienti per quelle persone che non sono a stretto contatto con malati da COVID-19 e non lavorano in ambienti ad alto rischio contagio.

Ma perché è così difficile trovare le mascherine? Questo perché è ancora in vigore l’ordinanza della Protezione Civile nazionale che rende possibile il sequestro di scorte in caso in cui le mascherine possano servire negli ospedali. Per questo motivo alcuni carichi vengono bloccati dall’Agenzia delle Dogane per poi essere smistati tra le varie strutture del Sistema sanitario nazionale.

Quando invece le Regioni non reclamano materiale, allora le mascherine ottengono il via libera per la vendita al dettaglio. Ovviamente uno dei posti dove è possibile acquistare le mascherine è la farmacia; se ne avete una di fiducia potete chiedere quando è previsto l’arrivo di nuove forniture, così eventualmente da prenotare una scorta.

Il prezzo ovviamente sarà più alto rispetto a quanto costava una mascherina prima dell’emergenza; i farmacisti ci tengono a specificare che ciò non dipende da loro, quanto dal fatto che i prezzi siano stati aumentati sia dai fornitori che dagli intermediari. È ovvio, infatti, che la crescita incontrollata della domanda (in tutto il mondo o quasi) abbia fatto impennare il prezzo delle mascherine.

Ma le mascherine si possono trovare anche nei ferramenta; queste, infatti, erano utilizzate anche come protezione dalle polveri sottili o dalle vernici, ed è per questo che anche i negozi specializzati nella vendita di articoli per la carpenteria potrebbero avere dei fornitori di mascherine che in questi giorni li stanno rifornendo.

Mascherine protettive: disponibile online a prezzi ragionevoli