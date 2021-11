Doppio appuntamento con la Piana del Cibo per “Aspettando Slow Beans”, per valorizzare le produzioni locali e, in particolare, i legumi.

Doppio appuntamento con la Piana del Cibo per “Aspettando Slow Beans”, per valorizzare le produzioni locali e, in particolare, i legumi. Venerdì (19 novembre) alle 17,30 alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi la naturopata ed esperta di nutrizione consapevole Daniela Iurilli, insieme a Sebastiano Micheli dell’associazione culturale Ponte, parlerà di stili alimentari, di consumo responsabile della carne e dell’importanza dei legumi sulle nostre tavole.

Seguirà una cena all’Osteria da mi pa’ di Gragnano.

Ecco il menù (costo: 30 euro con acqua, vino e caffè inclusi) a chilometro zero:

Fagiolo rosso di Lucca in polpetta

Ravioli ripieni di aringa e mele su crema di fagioli cannellini di San Ginese

Cotiche di maiale in umido con fagiolo rosso di Lucca

Gelato di fior di latte con olio e pepe Non avete ancora prenotato? Affrettatevi chiamando il 3382572695 o scrivendo a info@osteriadamipa.it