Doppio appuntamento con gli incontri sulla musica questa settimana allo Sky Stone & Songs.

Tutti gli incontri in via Vittorio Veneto sono a ingresso libero

SECONDO APPUNTAMENTO CON ‘WEDNESDAY BREK MY HEART’ CON I PAVLOV’S DOG E VENERDI’ TORNANO GLI INCONTRI ‘FRIDAY I’M IN LOVE’ CON IL SYNTH-POP

Doppio appuntamento con gli incontri sulla musica questa settimana allo Sky Stone & Songs. Si comincia, infatti, con il secondo appuntamento di ‘Wednesday Break My Heart’, in programma l’8 marzo, quando, dalle 18, sarà protagonista Marco Salotti che ‘occuperà’ il libero territorio di musica, arte e cultura in via Veneto 7, parlando dei Pavlov’s Dog, un gruppo rock progressive di St. Louis, nato nel 1972. L’album di cui parlerà Salotti è il primo pubblicato dalla band, ‘Pampered Menial’, che venne registrato in maniera molto istintiva, per stessa ammissione della band, come se stessero suonando dal vivo.

Il secondo appuntamento, invece, è quello classico con gli incontri sulla storia della musica, ‘Friday I’m In Love’, in programma venerdì 10 a partire dalle 21:15. L’argomento della serata «Are ‘Friends’ Electric?’» è il Synth-Pop, un genere musicale nato da una costola della New Wave che si sviluppa e trova il suo momento d’oro tra il 1977 e il 1984. Il Synth-Pop riesce, in questo lasso di tempo, a riempire uno scrigno di piccoli, grandi, glaciali gioielli musicali che possono essere tanto malinconici e introspettivi, quando spavaldi e oltraggiosi. A raccontarci questa storia romantica e futurita e i suoi protagonisti sarà Fabio B.

Gli incontri proseguono il 24 marzo quando René Bassani celebrerà i 50 anni di ‘The Dark Side of The Moon’ dei Pink Floyd, dandone, però, una lettura inaspettata. Si passa al 14 aprile con Matteo Lorenzetti che propone una serata su uno dei gruppi più di tendenza degli ultimi anni: gli Arctic Monkeys ne ‘La corsa selvaggia della band millenials per eccellenza: dai pub al successo mondiale’. Il 28 aprile, invece, Federica di Spilimbergo parlerà di Peter Gabriel e della sua musica nell’incontro ‘Dalla Luna alla Terra solo andata: i ‘viaggi lunari’ di Peter Gabriel tra sperimentazione musicale e progetti futuristici’. Maggio si apre con Lorenzo Mei che, il 12, parla di Bob Dylan e del suo ultimo lavoro, mentre la chiusura è affidata il 26 ad Aurelio Pasini con ‘Hanoi Rocks 1980-1985: Strange Boys Play Weird Openings. La storia della band finlandese che più ha influenzato le scene glam e street metal’.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Per maggiori informazioni e per i podcast degli incontri precedenti, si può consultare il sito www.skystoneandsongs.