Doppio appuntamento con ALDES al Théâtre de la Ville di Parigi

La compagnia di Roberto Castello nel tempio della danza contemporanea

con Inferno e In girum imus nocte et consumimur igni

Dall’intimità dei ‘Mercoledì da salmoni’ nella sede di SPAM! a Porcari al tempio della danza e del teatro contemporaneo francese: il Théâtre de la Ville di Parigi.

ALDES, la compagnia diretta dal coreografo Roberto Castello, che proprio in Toscana, in provincia di Lucca, ha la sua sede operativa, sarà ospite della stagione del teatro transalpino con due spettacoli, in programma dal 6 al 10 giugno.

Nella trasferta ALDES presenterà In girum imus nocte et consumimur igni, che torna a Parigi a cinque anni di distanza dalla prima rappresentazione nella capitale francese, e Inferno, premio Ubu per la danza nel 2022.

Dal bianco e nero al colore, dalla fatica del quotidiano alla gioia di vivere, due proposte molto diverse ma strettamente interconnesse.

In girum imus nocte et consimimur igni un lavoro in bianco e nero con una colonna sonora ripetitiva fino al limite della trance, mette in scena la fatica del vivere senza gioia né empatia.

Inferno al contrario è un lavoro colorato in cui si passa dall’estasi all’entusiasmo, a momenti di grande festa, trasporto e abbandono.

Nella loro grande apparente diversità entrambi gli spettacoli parlano però della condizione umana: uno del desiderio che ci muove e spinge ad alzarci ogni mattina, l’altro della ricerca ossessiva della gratificazione e del riconoscimento sociale.

Spettacoli di teatro tout court in cui la combinazione di movimenti, immagini, suoni e musiche sono la partitura che trasporta gli spettatori in sorprendenti viaggi introspettivi.

Gli appuntamenti di ALDES al Théâtre de la Ville sono martedì 6 e mercoledì 7 giugno con Inferno e il 9 e 10 giugno con In girum imus nocte et consumimur igni, al Théâtre Les Abesses nell’ambito di Chatiers d’Europe.

Per altre informazioni

www.aldesweb.org

https://www.theatredelaville- paris.com/fr/spectacles/ saison-2022-2023/danse/inferno

https://www.theatredelaville- paris.com/fr/spectacles/ saison-2022-2023/danse/in- girum-imus-nocte-et- consumimur-igni