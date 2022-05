Dopo un impegnativo lavoro in commissione il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato le nuove norme sull’oleoturismo e l’ospitalità agrituristica.

Vi riporto alcune delle principali novità:

si prevede la possibilità su espressa richiesta dell’ospite, di sistemare temporaneamente nelle camere e nelle unità abitative indipendenti un massimo di due letti supplementari (finora era solo un letto) per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari. La modifica è volta a favorire l’accoglienza di nuclei familiari.

Si prevede che possano essere organizzate all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda (fermo restando il rispetto della connessione) lo svolgimento di eventi promozionali e per le attività sociali e di servizio per le comunità locali.

Si prevede che, nel caso in cui gli alloggi siano costituiti da camere e unità abitative indipendenti, è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi.

Per quanto attiene alcuni aspetti urbanistici si prevede che i trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2 e all’articolo 72, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014, possano essere effettuati all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: