Dopo un anno di stop tornano a Pescia luna park e pista di ghiaccio

L’amministrazione comunale invita i cittadini a divertirsi rispettando le regole

Dopo un anno di fermo a causa della pandemia, torna a Pescia nell’ormai classico spazio di piazza Rolando Anzilotti, la doppia opportunità della pista di ghiaccio e del luna park, fino al 16 gennaio 2022.

Pescia on Ice, come si legge nei manifesti dislocati un po’ ovunque, è organizzata dall’Avis Pescia con il patrocinio del comune e della fondazione nazionale Carlo Collodi.

Gli orari di apertura delle due strutture sono divisi in due fasce : nei giorni feriali dalle 14 alle 22 e nei festivi dalle 10 alle 22. Dal 24 Dicembre al 9 gennaio varrà sempre l’orario festivo, ovvero dalle 10 alle 22.

L’inaugurazione ufficiale della pista di ghiaccio è prevista per le ore 15 di sabato 11 dicembre e vedrà la partecipazione, oltre che dei rappresentanti delle istituzioni, delle atlete della ASD Pattinaggio Artistico Toscana di Montecatini, che si esibiranno dopo il taglio del nastro in una delle loro acclamate performance dall’alto valore tecnico e artistico.

“Nonostante le difficoltà legate alle limitazioni delle normative anticovid, che sono pienamente valide e che verranno osservate con scrupolo anche per quanto riguarda l’ultima ordinanza sulle mascherine- assicura l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori- quest’anno abbiamo dato il via libera all’Avis che ha organizzato questa opportunità per grandi e piccoli, visto che oltre alla pista del ghiaccio, adatta a tutti, ci sono attrazioni per varie fasce di età nel luna park, in piena sicurezza e serenità. Ringrazio la fondazione Carlo Collodi che ha voluto dare il patrocinio a Pescia On Ice e allo sponsor Esselunga. Mi auguro che le scuole vogliano supportare questo sforzo, indirizzando le classi come orari di educazione fisica e spingendo anche i più piccoli a provare questa esperienza, distribuendo con la tradizionale oculatezza i biglietti omaggio riservati ai due plessi scolastici coinvolti”.

Con piacere riproponiamo la pista di ghiaccio e il luna park, anche con l’intenzione di avvicinare sempre più persone alla nostra organizzazione. Colgo l’occasione per invitare la cittadinanza a valutare la possibilità di diventare donatori di sangue con l’Avis Pescia- dice il presidente Marco Bellandi – . In questo momento c’è particolare bisogno di sangue e sono tanti i cittadini che, se vogliono, possono davvero fare un nobile e utilissimo gesto. Da parte nostra, li accoglieremo a braccia aperte e faranno subito parte della nostra grande e solidale famiglia ”.