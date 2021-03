Dopo Pasqua – come Provincia – si asfalta viale Europa, nel tratto che va dalla rotonda dell’Esselunga fino all’altezza del Caselli.

Che è anche la parte messa peggio.

L’intervento è davvero necessario, inoltre questo tratto non sarà interessato dagli importanti lavori di fognatura che partiranno in estate, quindi una volta fatto non dovremo rimetterci mano.

Il resto del viale sarà invece asfaltato a fine dei lavori.