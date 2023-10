Dopo il successo dello scorso anno tornano i Recruiting Day,

gli eventi, fortemente voluti dall’amministrazione comunale e organizzati dall’ufficio Informagiovani del Comune assieme alle principali agenzie per il lavoro della zona, occasioni di incontro tra domanda e offerta lavorativa. Primo incontro Venerdì 27 Ottobre.

Venerdì 27 Ottobre 2023, dalle 9.30 alle 13.00, a Villa Bertelli, si svolgerà il Recruiting Day, primo di una serie di giornate dedicate a tutti coloro che stanno cercando lavoro e finalizzate a fornire occasione di incontro tra domanda e offerta lavorativa.

L’evento sarà dedicato alla ricerca di figure professionali quali OPERAI GENERICI E SPECIALIZZATI (SALDATORI, CARPENTIERI, IDRAULICI, ELETTRICISTI ECC.), MAGAZZINIERI E AUTISTI. In questa occasione sarà possibile effettuare colloqui in presenza con gli addetti al reclutamento delle agenzie Adecco, ADHR, Ali, Etjca, GI Group, Lavorint, Manpower, MAW, Orienta, Randstad, Synergie, Umana, nonché presentare il proprio profilo e lasciare alle agenzie il proprio curriculum, anche in vista di eventuali offerte future.