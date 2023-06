Anche in questa estate 2023, dopo il successo degli anni passati, prenderà il via la terza edizione della rassegna letteraria “Gallicano in Copertina”. Gli incontri con gli autori locali si svolgeranno come di consueto nella suggestiva Piazzetta San Giovanni situata nel centro storico del paese, molti scrittori infatti avranno la possibilità di presentare il proprio libro davanti ad un pubblico da sempre appassionato ed attento a quelle che sono le varie tematiche affrontate di volta in volta.

Si parlerà di storia, di personaggi e di romanzi avvincenti e coinvolgenti. Il primo appuntamento che inaugurerà la rassegna letteraria sarà per l’8 giugno alle ore 21, Paolo Marzi, appassionato di storia locale, presenterà il suo libro “I 100 anni del Ponte dei Sospiri-Il Ponte di Gallicano” edito da Tralerighelibri. Il libro in questione illustrerà le tribolate ed appassionanti vicende che portarono alla realizzazione del ponte che collega Gallicano con la stazione ferroviaria di Barga- Gallicano, nodo fondamentale per lo sviluppo socio-economico del paese. Il giorno dopo, il 9, “Gallicano in Copertina” si trasferirà a Turritecava nella biblioteca paesana dove si discuterà di “Pensare Europeo: Cambiare l’Europa per costruire la pace nel mondo” il filosofo Riccardo Roni e lo storico Umberto Baldocchi discuteranno dell’argomento. La rassegna proseguirà per tutto il mese di giugno e s’interromperà nel mese di luglio, per riprendere poi ad agosto con un super ospite a sorpresa.