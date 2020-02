Dopo il successo autunnale, torna a Pescia “Nati per leggere “

Dopo il grande successo di partecipazione e di gradimento da parte delle famiglie pesciatine, tornano i nuovi appuntamenti del progetto “Nati per leggere”, una serie di letture guidate che possono poi essere replicate dalle famiglie con successo nelle rispettive case, educando e appassionando le giovani generazioni a questo importante strumento culturale.

Questo ambizioso progetto culturale e sanitario unisce l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Oreste Giurlani e la Società della Salute della Valdinievole ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la lettura in tutti i suoi aspetti : “a bassa voce” in famiglia, come gesto di “salute”, per i bambini e i loro adulti, individuale per i giovanissimi, appassionandoli a uno strumento, il libro, che altrimenti rischia di essere definitivamente soppiantato dalla tecnologia

“Dopo il grande riscontro degli appuntamenti autunnali, non potevamo non ripetere l’esperienza – dice Fiorella Grossi, assessore al sociale e alla scuola del comune di Pescia-. Ringrazio i volontari del progetto della biblioteca Magnani e le educatrici del nido d’infanzia il Cucciolo che hanno frequentato dei corsi per poter proporre queste letture e che sono la spina dorsale di un progetto al quale teniamo molto”.

Questi gli appuntamenti fissati per questo nuovo ciclo di Nati per Leggere a Pescia :

Giovedi 13 febbraio 2020 al Nido d’Infanzia “Il cucciolo”, via Sismondi 44, dalle 16 alle 18 “Leggere ai più piccoli : come orientarsi nella scelta;

Mercoledi 19 febbraio 2020 presso l’ambulatorio del pediatra Paolo Bartolini, via Ruga degli Orlandi 30, dalle 16 alle 17,30 incontro di lettura per bambini fino a 6 anni;

Giovedì 5 Marzo 2020 alla biblioteca comunale Magnani (via Sismondi 58) , dalle 16,30 alle 18, incontro di lettura per bambini da 3 a 6 anni.

Sabato 14 marzo 2020 al nido d’infanzia La Chiocciola, via dei Garofani 14, Chiesina Uzzanese, dalle 10 alle 12, incontro di lettura dedicato ai bambini fino a 3 anni e alle loro famiglie.

Giovedi 2 aprile 2020 alla biblioteca comunale Magnani (via Sismondi 58) , dalle 16,30 alle 18, incontro di lettura per bambini da 3 a 6 anni.

Per informazioni si può contattare la Biblioteca Comunale “C. Magnani”, dal martedì al venerdì, ore 9.00/13.00 (Tel. 0572.490949) oppure il Nido d’Infanzia il Cucciolo (0572\477924).