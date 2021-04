Dopo il mercato del martedì a Collodi, torna sabato il mercato ambulante a Pescia e domenica Pescia Antiqua.

Annalena Gliori “Importante il ritorno della frutta e verdura in piazza del Grano, importante non abbassare la guardia”

Come annunciato in settimana, il ritorno della Valdinievole nella zona arancione ha permesso di riattivare i mercati all’aperto del territorio comunale : il martedì a Collodi, il sabato e la domenica in piazza Mazzini .

Dopo l’incoraggiante inizio di Collodi, arriva la volta del capoluogo che sarà interessato dal mercato settimanale del sabato e dalla manifestazione Pescia Antiqua domenica, con la novità del ritorno del mercato frutta e verdura in piazza del Grano.

L’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori ha effettuato diversi incontri con le associazioni di categoria per discutere della riapertura, con particolare riferimento all’osservanza delle norme anti-covid, che il comune di Pescia ha sempre posto come condizione pregiudiziale per la riapertura e lo svolgimento di questi mercati.

“A Collodi tutto si è svolto tranquillamente e quindi ci aspettiamo che lo stesso avvenga sabato e domenica- dice l’assessore Gliori-. Tutti devono sapere che i controlli ci saranno e la polizia municipale garantirà il rispetto delle normative vigenti. L’amministrazione comunale vuole riaprire dove possibile, fare lavorare le persone e le aziende, ma senza alcuna deroga rispetto alle normative sanitarie anticontagio. Quello che è importante sottolineare è il fatto che noi non abbassiamo la guardia, ma vogliamo fare lavorare le persone e le aziende”.