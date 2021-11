Dopo due anni, causa Coronavirus, a Borgo a Mozzano si svolge la fiera di Lombroso, o forse meglio continuare a chiamarla halloween

Una festa diversa rispetto a quella tradizionale ma, che comunque ha richiesto l’impiego di diversi mesi per organizzarla, come annunciato più volte dal primo cittadino, proprio per far si che ci fosse in “primis” il rispetto delle norme anti covid.

E l’idea di riportare nel nostro territorio i vari eventi pure noi dell’opposizione l’abbiamo condivisa.

Esordiscono così i consiglieri Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi.

Ma è sul punto della sicurezza che vogliamo concentrarci- aggiungono gli eletti- perché se la ripartenza in sicurezza è per tutti come quella avvenuta ieri, esprimiamo forti dubbi in merito.

Durante l’ultimo consiglio comunale lo stesso sindaco aveva annunciato che sarebbero potuti entrare all’evento tra le 3000/3500 persone non di più, attraverso un ferreo controllo alle entrate, ma purtroppo così non è stato dato che le entrate erano libere e in nessun modo si è provato a conteggiare le persone che accedevano alla manifestazione.

Eppure anche nella commissione consiliare “turismo, promozione del territorio e gemellaggi” la cui convocazione è stata richiesta da noi dell’opposizione perché avevamo appreso dai giornali di Halloween, ci avevano assicurato che le persone sarebbero state “contate” in maniera tale che appena vi fosse stato un aumento di partecipanti le entrate sarebbero state bloccate per poter contingentare il tutto.

Si è letto inoltre- proseguono Bertolacci, Bertieri, Brunini e Marchi- che speravano

nel buon senso delle persone nel mantenere le distanze, cosa a nostro avviso impossibile ed infatti diversi sono stati gli assembramenti con persone senza mascherina (molteplici sono le foto che girano in queste ore sui social).

Inutile l’ affermazione sul fatto che i partecipanti: “avrebbero dovuto avere testa perché ormai si sa come ci si deve comportare”. Chi amministra deve prevedere che ci può essere chi non rispetta le regole e quindi deve porre in atto attività di prevenzione.

Ieri sera è andato in scena uno spettacolo (non ci riferiamo a quello su l’inferno di Dante a Satana regolamentato) irrispettoso e diseducativo.

Irrispettoso sopratutto nei confronti degli esercenti che ogni giorno ottemperano alla legge e controllano i green pass, fanno mantenere le distanze e disinfettano gli ambienti.

Anche per quanto riguarda le disposizioni da attuare per bar e/o locali nulla è stato detto se non di non mettere la musica e staccare alle ore 24.

Diseducativo per i bambini e ragazzi che obblighiamo a tenere la mascherina 5/6 ore a scuola e che sottoponiamo a tamponi settimanali per praticare sport.

Ovviamente ci auguriamo- concludono i consiglieri di Orgoglio Comune- che nei prossimi giorni non ci sia un’impennata di contagiati e che soprattutto non ci siano ripercussioni per i nostri bambini e per il mondo scolastico.