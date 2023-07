DOPO ‘AMICI’ PUBBLICA ‘SCARABOCCHI’: TORNA NELLA ‘SUA’ LUCCA, NIVEO ALLO SKY STONE L’11 LUGLIO

INSTORE – DOPO ‘AMICI’ PUBBLICA ‘SCARABOCCHI’: TORNA NELLA ‘SUA’ LUCCA, NIVEO ALLO SKY STONE L’11 LUGLIO

Da Lucca ad ‘Amici 22’ e ritorno: questo è il percorso compiuto da Niveo, il giovanissimo partecipante all’edizione di quest’anno del talent di Maria De Filippi che, adesso, torna nella ‘sua’ Lucca, per presentare il suo primo lavoro discografico. Niveo, infatti, sarà allo Sky Stone and Songs l’11 luglio a partire alle 18, per incontrare i fan e presentare ‘Scarabocchi’.

Niveo – nome d’arte di Marco Fasano – ha 18 anni ed è stato uno dei protagonisti più amati dell’edizione del 2023 di ‘Amici’, grazie al successo del suo brano ‘Scarabocchi’ che dà anche il titolo al suo lavoro discografico. A metterlo in evidenza, però, è stata anche la sintonia e amicizia immediatamente nata con la ballerina Rita. Fin dai casting, comunque, Niveo ha riscosso un notevole successo sia tra il pubblico, sia tra gli stessi giudici, tanto da essere conteso tra Lorella Cuccarini e Arisa. Alla fine, è lui che sceglie e la scelta cade su Lorella Cuccarini, che vede più in sintonia con quello che vuole essere il suo percorso artistico.

Fin da piccolo, Marco scrive musica e canta in strada inediti e cover e, con i soldi raccolti da quelle esibizioni, si è comprato la chitarra e il cellulare. Ed è con quella chitarra che ha composto i due singoli che lo hanno fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico: ‘Sotto il sole’ e ‘Occhi’ già prima dell’ingresso tra i concorrenti del talent più seguito in Italia.

Lo pseudonimo ‘Niveo’, come spiega lo stesso Marco, proviene dal suo aspetto estetico ‘bianco come la neve’, appunto.

Parlando dei brani che ha composto, ha dichiarato che sono tutti dedicati alla stessa ragazza e che nei suoi brani parla di quello che vive e delle sue aspirazioni future.

Per accedere all’instore con Niveo è necessario avere il pass che si ottiene all’acquisto del cd allo Sky Stone & Songs, dove si può già prenotare.

Per informazioni si può scrivere una mail a info@skystoneandsongs.it, telefonare allo 0583/491389 o consultare il sito www.skystoneandsongs.it