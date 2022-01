Dopo 62 anni di attività chiude lo storico fruttivendolo in via della Fratta

Avrebbe voluto continuare ancora per qualche anno. E invece con oggi, per Giampiero Fusari, uno dei più longevi negozianti del centro storico di Lucca, si chiude un percorso durato gran parte della sua vita.

Avrebbe voluto continuare ancora per qualche anno. E invece con oggi, per Giampiero Fusari, uno dei più longevi negozianti del centro storico di Lucca, si chiude un percorso durato gran parte della sua vita. Una vita d’altri tempi, fatta di vicinanza con le persone e di rapporti umani.

Ma anche di passione e costanza. Secondo l’Asl la struttura non è più a norma e la storica attività di frutta e verdura, in via della Fratta, deve essere sospesa. Mantenerla in vita significherebbe affrontare troppe spese per la sua ristrutturazione. Spese, che all’età di 86 anni e dopo oltre 72 di lavoro alle spalle, il titolare non si sente di affrontare. Da qui la decisione, del resto obbligata, di abbassare la saracinesca del suo negozio. Ma quanti ricordi sono racchiusi in quei pochi metri quadrati dove Fusari, da quando aveva 15 anni, prima a fianco alla madre e poi dagli anni 80, praticamente da solo al timone, ha trascorso la maggior parte della sua vita.

L’amarezza traspare anche dalle parole dei suoi clienti abituali per i quali Fusari era anche un amico oltreché un negoziante apprezzato per la sua professionalità