Dopo 5 anni il Maggiore Picchiotti lascia la Compagnia di Castelnuovo

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Prima di lasciare il Comando della compagnia Carabinieri di Castelnuovo per assumere nei prossimi giorni il comando della Compagnia di Macerata il Maggiore Giorgio Picchiotti ha voluto rivolgere il proprio saluto pubblico a tutta la comunità della Valle del Serchio. Dalle Istituzioni, alla popolazionee a tutto il personale della compagnia carabinieri senza dimenticare anche le varie associazioni del territorio.

Dopo cinque anni in questo territorio il Comandante Picchiotti se ne va portando con se una esperienza estremamente positiva. Certo non sono stati questi anni facili, condizionati fortemente dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia che hanno reso complicato anche l’operato dei Carabinieri, ma mai è venuto meno, ha sottolineato, l’impegno dei carabinieri nel compiere al meglio i propri doveri per la prevenzione del crimine e per il rispetto delle leggi ma anche per garantire in ogni momento la prossimità al territorio nonchè il massimo impegno nel percepire e sostenere i bisogni della comunità. Infine il Maggiore ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato fattivamente con la Compagnia Carabinieri di Castelnuovo e con le sue stazioni. Nei prossimi giorni assumerà il Comando della Compagnia di Macerata dove a breve arriverà per lui anche la nomina a Tenente Colonnello. Complimenti.

fonte noitv