Dopo 15 anni è ripartita l’attività del settore giovanile dell’ASD Montecarlo

Il momento è stato estremamente importante quanto anche emozionante, nel vedere i giovani calciatori che insieme alle loro famiglie hanno creduto nel progetto del sodalizio, tornare a fare quello che più gli piace, a sfogare la loro passione per il calcio dopo una primavera e buona parte anche dell’estate fermi a causa dell’emergenza epidemiologica. E’ stata anche una grande soddisfazione da parte della dirigenza del sodalizio, dopo una primavera ed un’estate trascorse a creare le basi per far prendere vita all’iniziativa, in un panorama provinciale molto vasto e variegato.

Tutte le attività, che si svolgono al Centro Sportivo di Montecarlo “Althen des paludes” (Via di Montecarlo) vengono svolte con la massima attenzione e in sicurezza, nel rispetto dei protocolli sanitari e delle direttive della Lega Nazionale Dilettanti (LND). La nuova realtà sportiva si occuperà, con la collaborazione di uno staff tecnico estremamente preparato, della crescita sportiva dei ragazzi e bambini nati dal 2003 al 2015 e l’attività prevede la partecipazione ai campionati ufficiali FIGC per il 2020/2021. Tutta l’attività avrà la supervisione del Genoa Cfc, con il cui settore tecnico è stato formalizzato un accordo di collaborazione pluriennale per la crescita tecnica dei ragazzi.