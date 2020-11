“Donne, è arrivato l’arrotino!”

Un tempo l’arrotino, con la sua bicicletta attrezzata, passava per le strade 2 volte l’anno: solitamente in primavera e in autunno, e se era zona di campagna trascorreva la notte nella stalla della casa dove aveva esercitato il suo mestiere.

Nei paese invece il lavoro avveniva in strada, per lo più sotto gli occhi del cliente, al quale l’oggetto veniva riconsegnato subito dopo la riparazione.