Donna uccisa in Calabria: l’ipotesi è delitto di ‘ndrangheta

La vittima era in casa con marito già noto alle forze dell’ordine. La donna è stata uccisa ierisera a colpi d’arma da fuoco in contrada Ciccotonno di Cassano allo Ionio, nell’alto Cosentino. Antonella Lopardo, di 49 anni, sarebbe stata uccisa con un’arma lunga e non è escluso possa essere stato usato un fucile kalashnikov.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a casa insieme al marito, già noto alle forze dell’ordine, quando qualcuno ha suonato al campanello. La vittima è andata ad aprire e non appena aperta la porta è stata colpita da più proiettili. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del delitto di ‘ndrangheta. Anzi la dinamica più probabile, qualora si tratti di un omicidio legato alla criminalità organizzata, è che l’obiettivo del sicario o dei sicari, su questo non ci sono ancora certezze, potesse essere il marito della vittima.