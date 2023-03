Donna uccisa a coltellate in casa

Donna uccisa a coltellate in casa

Secondo quanto si è appreso, il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata con il compagno.

Quest’ultimo è stato fermato dalla polizia di Stato, sul posto con squadra mobile, scientifica e squadra volante.

Il corpo della donna attinto da diverse coltellate è stato trovato all’interno di un’abitazione a Terni, in via del Crociere, zona Borgo Rivo.

Sul posto sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato che starebbe raccogliendo anche la testimonianza del figlio della coppia, un ragazzo di 25 anni, che al momento dei fatti si trovava al lavoro, in provincia di Viterbo.

La donna stessa, durante la lite, avrebbe chiamato al telefono il figlio che stava lavorando a Bolsena. Proprio il giovane – ora in Questura – avrebbe dato l’allarme.