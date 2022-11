Donna trovata morta: ipotesi omicidio

Il cadavere di una donna è stato trovato, nella giornata di ieri, a Botrugno, in provincia di Lecce. I carabinieri intervenuti sul posto stanno indagando anche per omicidio.

In un primo momento, la sensazione degli inquirenti era stata quella di un possibile suicidio, infatti, la donna appariva deceduta per asfissia e presentava un filo avvolto intorno al collo. Ciò che ha insospettito investigatori ed inquirenti, però, è stata la tipologia del filo utilizzato, non facilmente compatibile con la dinamica di un suicidio. La salma della vittima è stata portata presso l’obitorio dell’ospedale leccese “Vito Fazzi”, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia che dovrà dire qualcosa di più.

D.V.