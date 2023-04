“Donna morsa da un lupo”: la denuncia del sindaco di Porcari

Il primo cittadino di Porcari, Leonardo Fornaciari ha spiegato che: “La signora era a spasso col cane, il lupo ha cercato di attaccare l’animale e la signora è rimasta ferita nell’atto di proteggerlo”

Ora a scuola di giornalismo insegnano che la notizia è quando un uomo morde un cane e non viceversa, ma qui si tratta di un lupo! Almeno stando al racconto della signora che sarebbe apparso fantasioso solo qualche decennio fa, quando i lupi erano sul punto di estinguersi e invece hanno riguadagnato terreno e numero. Anche per il fatto che si sono incrociati con cani abbandonati che sono diventati selvatici e si sono imbrancati e riprodotti. Il che ha reso i nuovi elementi meno paurosi nei confronti dell’uomo. Solo qualche giorno fa era stata segnalata la presenza di un giovane lupo in un paese della vicina Liguria, a Levanto, dove è giunto fine in centro. Pochi mesi fa un esemplare puro fu ucciso, investito da un’auto lungo la Fondovalle, all’inizio della Garfagnana, zona dove le segnalazioni sono assai frequenti. Meno nella Pina di Lucca, dove si sarebbe verificato l’attacco verso un cane, in una zona assai isolata diel comune di Porcari che ha grandi territori antropizzati, ma anche vaste estensioni come il Padule, dove gli animali selvatici possono trovare rifugio. Una vicenda su cui è necessario fare chiarezza.

Una donna attorno ai 50 anni sarebbe stata morsa da un lupo, propro in una zona isolata di Porcari (Lucca), nel tentativo di difendere il suo cane.

A riportarlo il sindaco Leonardo Fornaciari su Facebook. “Ho incontrato da poco, a casa sua, una signora di Porcari che ieri ha avuto un incontro ravvicinato con un lupo – scrive il sindaco -. Mi ha assicurato che non era un lupo cecoslovacco. Stava portando il suo cane in giro in via Pollinelle”, “sul crinale al confine tra Porcari e Montecarlo. È sbucato un lupo che ha cercato di attaccare il cane e la signora per proteggerlo ha subito un morso sulla mano e sull’avambraccio”.

“La signora mi dice che il lupo era da solo – aggiunge il sindaco – ma in passato ha visto anche gruppi di tre o quattro esemplari nella solita zona”. Fornaciari spiega che la donna ha ricevuto “qualche punto di sutura e sono già in atto la terapia antitetanica e antirabbica. La comunicazione ufficiale mi è arrivata anche dal dipartimento Asl competente. Senza creare allarmismi esagerati cerchiamo di prestare la massima attenzione e occhi aperti soprattutto quando portiamo in giro i nostri cani in zone molto isolate”.

Dall’Asl Toscana nord ovest confermano di aver prestato le cure del caso a una signora che sosteneva di essere stata morsa da un lupo. Agli operatori del dipartimento di Igiene, la donna ha raccontato quanto riportato dal sindaco, facendo scattare l’iter sanitario: è stata quindi sottoposta al siero antirabbia e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.