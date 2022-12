donna accusa: da minorenne molestata dal cantante degli Aerosmith

La donna, Julia Holcomb, che lancia questa pesante accusa, avrebbe presentato un’azione legale contro Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith, per molestie sessuali che sarebbero avvenute negli anni ’70, quando lei era minorenne.

Secondo la denuncia, il cantante avrebbe convinto la madre di Holcomb a concedergli la custodia di Julia che allora aveva 16 anni e questo gli avrebbe consentito di avere una relazione con la ragazza durata tre anni. Nell’azione legale, stranamente, Tyler non viene citato per nome, ma la donna in passato aveva parlato della sua esperienza.

Gli Aerosmith sono un gruppo musicale hard rock statunitense, formatosi a Boston nel 1970 anche chiamati “Bad boys from Boston” (I ragazzacci di Boston) per via della loro prima convivenza insieme al 1325 Commonwealth Avenue a Boston dove hanno scritto e realizzato le canzoni del primo album (la prima canzone in assoluto Movin’ out).

Oltre ad essere tra gli artisti di maggior successo nella storia del rock, hanno influenzato gran parte della musica negli anni settanta e ottanta, e hanno contribuito allo sviluppo di vari generi come l’hard rock e il glam metal.

Steven Tyler, all’anagrafe Steven Victor Tallarico (Yonkers, 26 Marzo 1948), è un cantautore, chitarrista, polistrumentista e attore statunitense.

Storico frontman della band hard rock Aerosmith, è stato classificato 99º nella classifica stilata da Rolling Stone dei “100 migliori cantanti di tutti i tempi”; nel 2015, in occasione degli World Music Award, è stato riconosciuto come l’icona musicale più imponente di tutti i tempi ed è stato inoltre classificato terzo nella classifica di Hit Parade su “I 100 migliori vocalist metal di tutti i tempi”.

Il padre di Steven, Victor A. Tallarico (1916-2011), era di origini italo-tedesche: il nonno di Steven, il musicista Giovanni Tallarico (1873-1954), era emigrato negli Stati Uniti da Cotronei nella provincia di Crotone, la nonna Constance Neidhart (1886-1976) era di Berlino, mentre la madre Susan Blanche (1925-2008) era di discendenza polacca e inglese. Il nonno materno, Felix Carol Blancha Czarnyszewicz (1892-1987) aveva cambiato il suo cognome una volta giunto negli USA in quanto il cognome originale Czarny in polacco significa nero, sostituendolo con il catalano Blancha, ovvero bianco. In varie interviste radio e televisive, ha rivelato che il suo quadrisavolo era afro-americano.

Steven Tyler con una gioventù movimentata, si è speso spesso in difesa di ambiente ed animali.

d.v.