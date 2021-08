DONDOLINI FDI VIAREGGIO – “SERVONO DISSUASORI VELOCITA’ IN VIA DEI LECCI TRA VIA DEI COMPARINI E VIA BOZZANA

“SERVONO DISSUASORI VELOCITA’ IN VIA DEI LECCI TRA VIA DEI COMPARINI E VIA BOZZANA: LA ZONA E’ INVIVIBILE PER I RESIDENTI PER ECCESSIVA RUMOROSITA’ DEL TRAFFICO CHE MINA LA LORO SALUTE”

Il consigliere comunale FdI, Marco Dondolini ha presentato una mozione su sollecitazione degli abitanti

“Servono dissuasori di velocità in via dei Lecci, tra via Comparini e via Bozzana per l’insostenibile rumore del traffico che impedisce ai residenti di vivere in tranquillità minando la loro salute”.

Il consigliere comunale FdI, Marco Dondolini, ha presentato una mozione facendosi portavoce del malumore degli abitanti che da anni segnalano il problema, già oggetto di verifiche Arpat.

“Da tempo _ sintetizza Dondolini _ i cittadini di quella porzione via dei Lecci, lamentano l’insostenibile rumore da traffico veicolare dovuto al passaggio di veicoli pesanti (camion, autotreni, autobus e in generale veicoli con peso complessivo superiore a 35 quintali); auto e motocicli. Un elevatissimo traffico veicolare non coerente con le caratteristiche del tratto stesso, con veicoli che passano ampiamente al di sopra del limite di 40Km/h, con un rumore proveniente dall’infrastruttura viaria che produce effetti lesivi e disturbanti sulle abitazioni e attività lavorative presenti nelle vicinanze. Una situazione dovuta anche alle condizioni del manto stradale, oltre che alla velocità. I residenti da tempo hanno sollevato la questione reclamando una soluzione: il 25 maggio 2018 hanno inviato una prima segnalazione al sindaco per chiedere l’installazione di dossi dissuasori in via dei Lecci a cui il 4 giugno la comandante di polizia municipale Iva Pagni ha risposto, in sostanza, che la collocazione di rallentatori di velocità è soggetta a ‘condizioni molto restrittive’ trattandosi di un tratto stradale con, al lato, un muro tutelato dalla Sovrintendenza delle belle arti, una carreggiata ristretta e una realtà di tipo non residenziale, bensì caratterizzata da abitazioni ed attività prevalentemente di natura agricola/floreale. Il 30 ottobre 2018 i cittadini hanno protocollato una petizione per richiamare ancora una volta l’attenzione sul problema a fronte del silenzio assoluto da parte delle istituzioni, l’8 febbraio 2021 è stata inviata una mail per reclamare nuovamente ”il disturbo particolarmente grave a causa dell’esposizione a rumori stradali’; nuova mail del 24 marzo e del 1° giugno 2021: entrambe senza risposta. Arpat si è attivata per effettuare i rilevamenti fonometrici di legge (comprensivi di misurazione dei veicoli transitanti e delle relative velocità) e le verifiche hanno evidenziato che ‘nessuno, se non a piedi, rispetta il limite massimo di 40 chilometri orari” e “dalle misure fonometriche effettuate si sono rilevati livelli acustici sempre superiori ai limiti di zona diurni e notturni”. Addirittura per Arpat “dalla elevatissima velocità dei veicoli la strada sembra un autodromo con un manto stradale inadeguato”. Arpat indica come interventi necessari: realizzazione di un nuovo manto stradale preferibilmente del tipo fonoassorbente, spostamento dei veicoli pesanti, limitazione velocità dei veicoli, riduzione del traffico vista la classificazione della strada e l’installazione di un autovelox fisso. Ecco che sollecito _ conclude Dondolini a mettere in sicurezza _ in modo definitivo _ attraverso opportuna e urgente collocazione di autovelox fisso il tratto di via dei Lecci compreso tra via dei Comparini e via Bozzana risolvendo così sia le insidie del transito ad elevata velocità ma, soprattutto, l’insostenibile situazione di rumorosità che da anni si trovano a sostenere i residenti della zona con comprensibili conseguenze sul loro stato psico fisico”.