“REVOCARE GLI SPAZI VERDI AI PRIVATI CHE LI HANNO ‘ADOTTATI’ E NON GARANTISCONO ADEGUATA MANUTENZIONE”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Dondolini punta il dito sul decoro dei privati che hanno preso in assegnazione molti degli spazi pubblici cittadini,

collocandovi una propria targa o insegna.

“Nei giorni scorsi la polizia stradale ha segnalato che i cartelli posti sulle rotatorie possono essere insidiosi e causare sinistri per l’effetto-distrazione sugli automobilisti di passaggio _ premette Dondolini _ ma oltre a questo c’è un altro fatto da segnalare: quando l’amministrazione dà in adozione una porzione verde pubblico, nella convenzione è previsto che deve essere tenuto in modo decoroso: il prato deve essere verde e non si può accampare la scusa non c’è impianto di irrigazione perchè ci sono ditte specializzate con cisterne che viaggiano e annaffiano e in una città turistica non esiste che spazi dati in adozione siano tutti secchi come purtroppo accade. Ci sono aziende, parrucchieri o ristoranti e perfino veterinari che adottano spazi di cui conoscono bene ubicazione e situazione e devono provvedere a mantenerlo decoroso. Purtroppo c’è troppa vegetazione selvaggia e erba ingiallita, quando aziende florovivaistiche cittadine hanno tutto il materiale necessario per irrigare e mettere a dimora le piante. Per chi non provvede deve decadere la convenzione di adozione, altrimenti ci sono privati che godono di pubblicità senza restituire nulla alla città. Anzi: visto che rotatorie e svincoli autostradali sono il biglietto da visita di Viareggio, il risultato di immagine è un boomerang. Il Comune _ conclude _ pertanto

riprenda possesso di tutti quegli scampoli di territorio ‘adottati’ e non curati”