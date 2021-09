MARCO DONDOLINI, CONSIGLIERE COMUNALE FDI, PROSEGUE IL TOUR PER LE PIAZZE ABBANDONATE

‘URGE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZETTA-PARCHEGGIO ALL’EX CAMPO D’AVIAZIONE’

Radici sporgenti, mattonelle saltate e pericolo per chi passa. In sostanza quella piazzetta-parcheggio e’ un altro spazio lasciato in abbandono. E da servizio diventa insidia. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Dondolini prosegue il suo tour nelle realtà ‘dimenticate’ dall’amministrazione comunale, come la piazzetta del quartiere Campo d’Aviazione adibita a parcheggio, alla quale si accede dalla via Marsili e dalla via De Bosis davanti al parco Costruttori di Pace.

‘Uno spazio centrale, vicino alla scuola primaria Sbrana e in pieno contesto residenziale – precisa Dondolini – eppure quel parcheggio e’ pressoché impraticabile se non addirittura pericoloso: radici che hanno devastato i cordoli ormai saltati, mattonelle autobloccanti della pavimentazione letteralmente divelte, con avvallamenti decisamente pericolosi per motorini, bici e pedoni. Per non parlare della segnaletica verticale ormai traballante e dei residui di bivacco lasciato sulla vicina panchina. Che senso ha tenere in questo stato un parcheggio che rappresenta un servizio importante per il quartiere? Chiedo all’amministrazione comunale – sollecita – che per una questione di decoro e di sicurezza venga quanto prima avviato un restyling di questa piazza nel cuore dell’ex Campo d’Aviazione’