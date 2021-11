Dondolini FDI Viareggio – Due maxi buche, parcheggio disabili con avvallamenti e una transenna che ne impedisce l’utilizzo

MAXI BUCHE E UN PARCHEGGIO DISABILI CON TRANSENNA: BENVENUTI ALLO SPAZIO SOSTA VICINO AL COMPLESSO RESIDENZIALE

MARCO POLO

DONDOLINI (FDI): “UNO STATO VERGOGNOSO, L’AMMINISTRAZIONE INTERVENGA SUBITO”

Due maxi buche, parcheggio disabili con avvallamenti e una transenna che ne impedisce pertanto l’utilizzo.

Oltre a sporcizia e foglie ovunque, per il mancato inserimento di quello spazio nel calendario dei passaggi periodici predisposto da Sea.

Il consigliere comunale di FdI, Marco Dondolini, su sollecitazione dei residenti, ha effettuato un sopralluogo all’area sosta pubblica adiacente al centro residenziale Marco Polo. “Uno spazio _ riassume Dondolini _ che ha gravi problematiche di viabilità a causa di due crateri enormi nel centro strada e inoltre uno stallo disabili interdetto da mesi con una transenna per un’altra grossa buca che non lo rende sicuro. Questa grande area sosta è molto trafficata per la presenza di condomini ma anche di attività di servizio che si sono insediate in questo complesso, con movimento di auto in entrata e uscita: eppure è in uno stato indecoroso perchè escluso anche dal piano di spazzamento. Chiedo pertanto all’amministrazione di intervenire invece di farsi grande con le asfaltature messe in atto di recente, che sono un dovere dal momento che paghiamo la Mover che deve effettuarle da contratto. L’operato di questa maggioranza si vede nel disinteresse per gli interventi di tipo straordinario e per la scarsa attenzione per una risoluzione veloce delle criticità del territorio. Si preferisce mettere per mesi una capretta a chiudere uno stallo handicap, creando ulteriore disagio”