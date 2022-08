DONDOLINI FDI – “QUEGLI ORRIBILI E PERICOLOSI CORDOLI LUNGO VIALE BUONARROTI”

“QUEGLI ORRIBILI E PERICOLOSI CORDOLI LUNGO VIALE BUONARROTI”

TOUR DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI FDI, MARCO DONDOLINI, NELLA ‘CITTA’ TURISTICA’

“Un decoro davvero impeccabile lungo viale Buonarroti”. Battuta ironica del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Dondolini, che è andato a fare un sopralluogo lungo la parallela al lungomare.

Uno dei punti di passaggio turistici più frequentati, che versa in uno stato di abbandono <davvero incredibile>.

“I parcheggi lungo viale Buonarroti _ osserva _ sono delimitati dal niente: i cordoli sono assenti, o divelti o addirittura ci sono pezzi gettati dentro la Pineta di Ponente nella vegetazione senza manutenzione. Uno stato di incuria così palese che non può sfuggire agli occhi dei più e che non regala certo una bella cartolina alla città. Per non parlare degli adiacenti stalli sosta distrutti dall’asfalto deteriorato. Ma il sindaco vuole fare qualcosa di concreto per Viareggio o preferisce inaugurazioni in pompa magna e mettere la polvere sotto il tappeto?