DONDOLINI FDI – “LA CONSIGLIERA DELEGATA PER TORRE DEL LAGO, ALESSANDRA MALFATTI, SI DIMETTA”

LA RICHIESTA DEL CONSIGLIERE FDI MARCO DONDOLINI

“Alessandra Malfatti, consigliera delegata per Torre del Lago, deve dimettersi per manifesta incapacità a svolgere il suo ruolo”

Terremoto politico, con il consigliere comunale Marco Dondolini di Fratelli d’Italia che contesta le errate informazioni diramate via social ai cittadini dalla stessa Malfatti.

“Ciò che mi ha lasciato basito _ tuona Dondolini _ è che la consigliera, rispondendo sui social a un cittadino che chiedeva di far tagliare la fitta vegetazione presente sullo svincolo

dell’autostrada sulla Marina di Torre del Lago, ha detto che ha già inoltrato segnalazione all’Anas, competente nella materia. Questo è un errore clamoroso che denota

quanto Alessandra Malfatti non si sia mai informata sulle situazioni pregresse: infatti quando fu realizzato quel tratto di superstrada, Anas creò anche l’unico svincolo di Viareggio in zona Macelli,

di cui resta responsabile della manutenzione. Ma solo di quello: i due punti di connessione che sono stati fatti successivamente _ cioè al Cotone e sulla Marina di Torre del Lago _ sono stati

autorizzati da Anas ma con il formale accordo che la manutenzione fosse a carico delle amministrazioni comunali di Viareggio. Ecco pertanto il motivo per cui ogni anno si trova pulito lo svincolo

di Viareggio, mentre gli altri due sono sempre in condizioni pietose. Malfatti evidentemente questo non lo sa ma da anni le cose stanno così. Per questo chiedo a gran voce le sue dimissioni”.

Nell’occasione Dondolini avanza anche un’altra segnalazione, riguardante le piazzole di parcheggio in prossimità degli svincoli, diventate vere discariche abusive.

“Grazie al nostro referente della tutela del territorio Christian Marcucci _ premette _ abbiamo constatato questo degrado. Troppe persone abbandonano spazzatura e non sono servite le telecamere

perchè la gente camuffa addirittura il volto con mascherine e cappucci pur di lasciare i rifiuti. Allora Anas si è accordata con Sea affinchè il venerdì venissero sempre ripulite queste aree così da presentarle

decorose per il fine settimana. E’ stato fatto la prima settimana giugno, poi non si sono più presentati non osservando quell’accordo bonario e asserendo di non avere i mezzi e personale malato di covid. Ma i dirigenti Sea non rispondono di questo?”