“Autolinee Toscane fornisce il servizio a tutti i comuni della Toscana , tra cui anche il comune di Viareggio _ premette Dondolini _ ed effettua sia corse extraurbane che urbane.

Gli autobus urbani sono circa 30 (le linee urbane sono: linea 21 Campo aviazione – Coop; linea 25 Tobino – ospedale; 27 Brentino; linea 31 Torre del Lago; linea 35 Darsena).

Il comune di Viareggio paga il servizio fornito però non controlla direttamente la qualità degli autobus e la loro pulizia. Gli autobus urbani sono vecchi e andrebbero sostituiti, sono partiti

con la sostituzione dei bus nelle Province di Lucca, Pisa, Siena, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia, Firenze, Prato , ecc… ma ancora a Viareggio, che è la seconda città per importanza dopo Lucca, nulla è stato fatto con mezzi in circolazione vistosamente non più adeguati: il parco mezzi è obsoleti e ho raccolto tantissime proteste di persone che quotidianamente devono spostarsi sui bus. Per non parlare dell’assenza di controlli. Purtroppo in troppi non pagano il biglietto e il costo finisce a carico della cittadinanza. Senza alcun ritorno”.