Donazione di cornee: il ringraziamento dell’Azienda USL Toscana nord ovest alla famiglia di Massimo

Castelnuovo Garfagnana, 10 giugno 2022 – La Direzione sanitaria dell’Azienda USL Toscana nord ovest desidera esprimere la partecipazione al dolore alla famiglia di Massimo, deceduto nei giorni scorsi in circostanze tragiche, e grandissima stima per aver saputo mettere in atto, in un momento così tragico, un gesto di alto valore etico, che ha permesso – con la donazione delle cornee – di restituire la vista a chi ormai l’aveva perduta.

Un sentito ringraziamento anche ai professionisti dell’ospedale di Castelnuovo Garfagnana che hanno gestito il delicato e complesso percorso di donazione.

(sdg)