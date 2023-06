Donazione del gruppo Pasquini alle scuole di Minucciano

VALLE DEL SERCHIO – Una sinergia quella che si é sviluppata tra l’amministrazione comunale di Minucciano e il Gruppo Cartario Pasquini che comprende anche la cartiere di Castelnuovo Garfagnana e che produce la linea di prodotti a marchio Tenderly.

L’azienda ha infatti donato un ampia fornitura di carta igienica, tovaglioli, e rotoli asciugatutto a marchio Tenderly; materiale destinato alle scuole del territorio di Minucciano, che come tutti sanno comprende Gramolazzo, Gorfigliano e tante altre frazioni della montagna.

A ritirare il materiale alcuni componenti del gruppo Alpini protezione civile comunale, alla presenza del sindaco Poli e del vice sindaco Monelli, accolti dal direttore di stabilimento Diego Strina, che sottolinea come questo gesto sia da leggere come un segnale di vicinanza al territorio.

Per trasportare tutto il materiale si sono resi necessari tre viaggi da Castelnuovo alla sede comunale di Gorfigliano; da qui verrà poi distribuita alle scuole dell’infanzia e alle primarie di primo grado.

Una donazione accolta con soddisfazione dal Sindaco Poli che sottolinea soprattutto la disponibilità dell’azienda nei confronti del territorio.