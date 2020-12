Donazione dei Fratres all’ospedale San Francesco

BARGA – Le belle notizie riguardanti gli ospedali della Valle ed il supporto che viene dal mondo del volontariato e del sociale non finiscono qui. Mercoledì 23 dicembre, davanti all’ingresso principale dell’0ospedale “San Francesco”, i donatori di sangue “Fratres” di Castiglione Garfagnana hanno donato una utile apparecchiatura a servizio del reparto pediatrico dell’ospedale barghigiano.

Si tratta di un monitor portatile di ultima generazione per la rilevazione di tutti i parametri dei piccoli pazienti della pediatria e del reparto neonatale dell’ospedale San Francesco.

Ad effettuare la donazione per i “Fratres”, il presidente Antonio Martinelli ed il segretario Giovanni Morganti. A riceverlo invece, tra gli altri, la dottoressa Romana Lombardi in rappresentanza della direzione aziendale, ma soprattutto il personale del reparto di pediatria e di quello di ostetrica con la dottoressa Laura Crespin, dirigente del reparto pediatrico in testa.

Non è la prima donazione che il piccolo, ma attivo gruppo “Fratres” garfagnino fa agli ospedali della Valle del Serchio, ma stavolta si è voluto in particolare pensare, come dichiarato dal presidente Martinelli, ai piccoli pazienti. Un gesto importante quello dei donatori, hanno rimarcato le dottoresse Lombardi e Crespin, con una apparecchiatura importante sia per gli ospiti della pediatria che per il reparto neonatale.

Il Gruppo “Fratres” di Castiglione di Garfagnana è una realtà del volontariato molto affermata ed attiva in Garfagnana, Nonostante un comune dal territorio abitato ridotto, i donatori attivi sono oltre 120.