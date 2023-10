Donazione a sorpresa per il DH Oncologico dell’ospedale di Lucca – il ringraziamento del personale Lucca, 19 ottobre 2023 – Bella sorpresa ieri (18 ottobre) per il personale del Day Hospital Oncologico dell’ospedale “San Luca” di Lucca che si è visto recapitare da una nota pasticceria della zona alcuni vassoi di paste. Il donatore, presumibilmente un paziente o un parente di un paziente della struttura, è voluto restare anonimo e, anche per questo, il personale sanitario del DH Oncologico, insieme alla direzione sanitaria dell’ospedale, intende ringraziarlo pubblicamente: “Vogliamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a questa persona – dicono in coro gli operatori del “San Luca”- per una donazione che ci ha resi molto felici. Si tratta infatti di un importante gesto di gratitudine e riconoscenza, che ci fa anche sentire la vicinanza umana e sociale della comunità lucchese e l’apprezzamento per il nostro lavoro quotidiano per assistere e curare i nostri pazienti”.