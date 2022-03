DONATORI DEL SANGUE DI COLLE E CASTELVECCHIO ORGANIZZANO UNA RACCOLTA BENI PER IL POPOLO UCRAINO

Il Gruppo Autonomo Donatori di Sangue e Assistenza

Colle Castelvecchio di Compito e Ruota insieme alla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto

organizza una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione dell’Ucraina

Per la zona sud del Compitese sarà fatta presso la sede del Gruppo Donatori via Nuova 1 Colle di compito nei giorni Sabato 12 Domenica 13 lunedì 14 dalle H 9 alle H 12 e dalle H 15 alle H 19

Si chiedono coperte indumenti pesanti , latte pasta fagioli cibi tutto a lunga conservazione, medicinali, giochi per bimbi . Torce pannolini assorbenti.



Il tutto sarà gestito dalle Misericordie d’Italia insieme alla Protezione Civile per la spedizione sul posto , e per i centri di accoglienza che stanno organizzando in Italia