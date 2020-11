DONATI – quattro nebulizzatori e prodotti sanificanti per la Misericordia di Marina di Pietrasanta,

Covid: quattro nebulizzatori e prodotti sanificanti per la Misericordia di Marina di Pietrasanta, i piccoli concreti gesti di “Pietrasanta prima di tutto”

Piccoli concreti gesti. Donati alla Misericordia di Marina di Pietrasanta quattro nebulizzatori indispensabili per la sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi utilizzati per il trasporto dei pazienti positivi. L’iniziativa è del gruppo “Pietrasanta prima di tutto” che ha scelto la strada dell’utilità per ringraziare il personale della Misericordia dei Marina di Pietrasanta.

I nebulizzatori sono stati consegnati da Paola Brizzola e Giacomo Vannucci a nome della lista civica da sempre impegnata in molte attività sul territorio anche nel recente periodo di emergenza sanitaria. “Come gruppo – spiegano Paola Brizzolari e Giacomo Vannucci –

abbiamo deciso di donare materiale utile per la sanificazione dei vani e della cella sanitaria dei mezzi e dispositivi di protezione per tutto il personale volontario o dipendente che presta servizio. E’ un piccolo gesto che va però a soddisfare una precisa esigenza. Questo è il nostro modo per ringraziare la Misericordia di Marina di Pietrasanta per quello che sta facendo e per mostrare la nostra vicinanza alla comunità”.