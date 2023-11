Entro il 14 dicembre raccolta di giocattoli e materiale didattico

DONATI 500 EURO ALLA RETE DELLA SOLIDARIETÀ PER LE INIZIATIVE NATALIZIE A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

SERAVEZZA – Entra nel vivo l’attività della Rete della solidarietà e lo fa grazie anche a una donazione del paese di Pozzi.

Nei giorni scorsi il CRO e il sindacato SPI CGIL di Seravezza, promotori di una raccolta di fondi assieme alle realtà commerciali, sportive e sociali di Pozzi per l’acquisto di un defibrillatore, hanno donato il fondo rimanente di 500 euro per sostenere la Rete della solidarietà, creata nei mesi scorsi per volontà dell’assessore al sociale Stefano Pellegrini.

A ritirare l’assegno Orietta Guidugli, presidente della San Vincenzo di Querceta, realtà che ha aderito a questa struttura sociale assieme alla San Vincenzo di Ripa, al Gruppo per Servire di Querceta, alla Croce Rossa di Ripa e alla Croce Bianca di Querceta.

Presenti all’incontro, oltre all’assessore al sociale Pellegrini e alla presidente della San Vincenzo Guidugli, Agostino Bazzichi del CRO di Pozzi, Luana Menichini e Pierluigi Brogi del sindacato.

La somma sarà destinata al progetto natalizio di sostegno alle famiglie del territorio comunale che si trovano in difficoltà.

Il programma è stato definito nelle ultime riunioni e prevede una Giornata di festa per questi nuclei familiari, alla presenza di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli.

Non solo, la Rete della solidarietà sta avviando anche una raccolta di giocattoli e materiale didattico per bambini e ragazzi, dai 6 ai 15 anni di età, così da colorare il loro Natale e sostenere le rispettive famiglie nelle spese scolastiche.

Le donazioni possono essere fatte entro il prossimo 14 dicembre, presso i negozi aderenti e le associazioni partecipanti.

“La Rete della solidarietà comincia così ad operare concretamente – spiega l’assessore al sociale Stefano Pellegrini -, dopo mesi dedicati all’organizzazione di questa struttura, adesso entra nel vivo questo progetto di collegamento tra gli uffici municipali del sociale e il territorio. Uno strumento di coordinamento che, attraverso le associazioni aderenti, intende intercettare le necessità dei cittadini in difficoltà e farvi fronte. Il tutto attraverso le associazioni che ringrazio per le attività già svolte e che, attraverso la Rete, stanno trovando una straordinaria sinergia per condividere forze ed obiettivi”.