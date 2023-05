Donatella Buonriposi va in pensione, la scuola saluta la dirigente scolastica

LUCCA – Grande festa in onore del provveditore agli studi di Lucca e Massa Carrara, già preside dell’istituto Fermi, giunta al termine della propria carriera nell’istruzione. Musica, esibizioni e lettere commoventi di studenti e colleghi nel giardino del Polo scolastico.

Applausi, musica, esibizioni sportive e tanta commozione. Il mondo della scuola saluta così Donatella Buonriposi, dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, che il prossimo 31 agosto si ritirerà in pensione. La grande festa tra colleghi, studenti in corso e alunni passati, nel giardino dell’Istituto Tecnico Fermi, di cui alla fine degli anni 2000 fu anche preside. Una carriera lunga 41 anni quella della professoressa: iniziata con le docenze nel doposcuola in Garfagnana per poi proseguire con arrivare arrivare a ricoprire i ruoli più alti all’interno del Provveditorato agli Studi Locale.