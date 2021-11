donata una motosegha all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

Durante i nostri interventi spesso i soccorritori si trovano ad operare in zone caratterizzate da vegetazione molto fitta, che ostacola l’operatività del recupero tramite verricello da parte dell’elicottero. In quale situazioni la squadra a terra si attiva tramite motoseghe nell’aprire un varco utile e sicuro.



In questo contesto ci preme segnalare la donazione di una motosega, avvenuta presso il Centro Intercomunale di Piano di Gioviano dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Questo utensile completerà la dotazione del Toyota 4 Runner da pochi mesi donato al Comune di Barga (che ringraziamo) per continuarne l’utilizzo ai fini della Protezione Civile.



Il mezzo sarà dislocato presso il magazzino del Comune di Barga e potrà continuare ad essere utilizzato dal Soccorso Alpino per gli interventi di soccorso e di Protezione Civile, grazie anche all’alto numero di tecnici che risiedono nel territorio comunale. Un ringraziamento alla ditta Bertoncini Daniele & C. Snc di Castelnuovo di Garfagnana che ha donato la motosega e all’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio che ha dotato alla Stazione di Lucca un magazzino per l’attrezzatura e che ha dato la possibilità di riparare il nuovo mezzo fuoristrada, inaugurato pochi mesi fa. Un bell’esempio di circolarità e sinergia tra enti, imprese e mondo del volontariato, al servizio del territorio.