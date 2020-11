Con don Bruno ci siamo confrontati sull’organizzazione del funerale, che si terrà domani pomeriggio. Sappiamo quante persone vorrebbero venire a salutare don Enrico.

Per permettere a tutti di esserci, anche a chi fisicamente non potrà venire in chiesa, la parrocchia di Altopascio ha deciso di trasmettere in diretta streaming il funerale di don Enrico: mi sembra una bellissima cosa. La diretta inizierà alle 15.30 sulla pagina Facebook della parrocchia di Altopascio: