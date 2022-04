Eccoci! In una affollata conferenza stampa Domenico Raimondi Ilaria Vietina hanno presentato il simbolo della lista #Luccaèungrandenoi che parteciperà alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

Un simbolo che racconta un impegno che giorno dopo giorno è diventato un grande progetto. Un progetto lungo un anno. Non uno strumento elettorale, ma il frutto di un processo costante fatto di incontri, impegno, laboratori permanenti, confronto di idee. Un progetto civico, aperto e appassionato a sostegno di tutto il centrosinistra e del candidato sindaco Francesco Raspini

Un progetto che ha l’ambizione di essere il primo passo per rinnovare la politica cittadina che deve essere aperta, accogliente, capace di generare passione, disponibilità, capacità e competenze.

Vogliamo valorizzare, con autonoma e determinazione, il risultato delle primarie prendendo per mano i delusi dalla politica, richiamando coloro che in questi anni si sono allontanati, invitando chi attende di essere coinvolti. Vogliamo promuovere la mobilitazione autenticamente civica: una risorsa per il centrosinistra, che ha il dovere di rispondere al desiderio di futuro della città.

Abbiamo l’intenzione di costruire una città del noi, dove le responsabilità diventano corresponsabilità, dove il bene comune è preoccupazione di molto, dove ogni cittadino e ogni cittadina è disposto a sporcarsi le mani per il bene di chi ci è accanto e per la cura dei luoghi che viviamo. Lucca cresce se … Lucca è un grande noi