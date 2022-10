SERAVEZZA – Un doppio weekend da protagonista per Azzano, il suggestivo borgo della montagna seravezzina, che ospita la Festa della Castagna, Andata in scena lo scorso fine settimana con grande successo, si appresta a tornare questa domenica, 23 ottobre, con un ricco programma.

Promossa dalla Pubblica Assistenza con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle Fondazioni Vando D’Angiolo onlus e Terre Medicee, la rassegna mette al centro il frutto per eccellenza dell’autunno, la castagna, rivitalizzando tutto il paese con musica e mostre d’arte. Arrostita, cotta e gustata in tutte le versioni. Molto apprezzate le visite guidate al Metato di Soraya: un’occasione per esplorare la lavorazione tradizionale e il processo di essicazione. Domenica, in occasione della prima giornata, è stata inaugurato il primo defibrillatore semiautomatico della montagna seravezzina.

Domenica 23 si replica, a partire dalle 12. E’ in programma una gara podistica e marcia ludico-motoria, la Stra Azzano, dedicata al compianto Vando D’Angiolo, scomparso due anni fa: uno dei due anelli di percorso toccherà anche la casa natale del patron della Campolonghi Marmi. Spazio poi alle iniziative per bambini, alla musica con il djset di Marco Bresciani e ovviamente… la castagna.

fonte noitv