Domenica prossima 9 luglio con Apuantrek. Sulle Alpi Apuane

Domenica prossima 9 luglio con Apuantrek. Sulle Alpi Apuane anche i sentieri CAI hanno la loro gerarchia per cui il numero 3 è molto importate. E’ quello che faremo la mattina, si tratta di una escursione ad anello per ammirare una tra le più ricche fioriture estive sul pendio del Matanna, la montagna con le sfumature rosa. Per conoscere la storia incredibile dell’ingegnere milanese Aristide Bruni ambientata alla fine del 1800 che investì i suoi averi per valorizzare questa parte di Apuane, che assieme al fabbro di Palagnana Alemanno Barsi credeva nello sviluppo della montagna in maniera sostenibile, Aristide realizzò la prima via ferrata d’Italia sul monte Procinto, Alemanno non da meno realizzò la prima mongolfiera vincolata d’Italia (Pallone Frenato). Di particolare importanza però è la figura di S Rocco di cui migliaia di paesi ricordano il suo culto con chiesette, oratori e anche patrono di molte città. Era un pellegrino ed è il secondo Santo più invocato dalla chiesa Europea, sulla Apuane meridionali non tanto distante da dove andremo vi è una delle più antiche e grandi feste dedicate proprio a lui. Il suo nome probabilmente nasconde il vero senso della grande venerazione, deriva da Rocha = roccia = Rocca = fortezza, possiede la caratteristica taumaturgica di fermare la peste, di tenerla lontana dai paesi, stranamente ricorda la figura di S Pietro (tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa…), entrambi portano il nome di come è fatta l’anima delle montagne sacre. A breve l’evento sulla pagina fb di Apuantrek.