Domenica prossima 3 settembre con Apuantrek – Cammino Apuano

Domenica prossima 3 settembre con Apuantrek – Cammino Apuano faremo una facile escursione sui contrafforti Appenninici al paese del Sillico e all’Eremo di Capraia. Dal borgo medioevale del Sillico si ha una vista superba sulle Alpi Apuane ma soprattutto è stato reso famoso da Ludovico Ariosto nelle sue lettere al Duca d’Este dove si lamentava la presenza di un temibile bandito, il “Moro del Sillico” che dava filo da torcere in tutto il territorio controllato dagli Estensi e anche oltre (dal 1429 il Sillico fu il primo borgo in Garfagnana a cambiare “bandiera” per ovvie comodità). Sopra questo borgo si erge l’Eremo di Capraia che a seguito dei vantaggi economici concessi da Niccolò d’Este seguì l’esempio e ne seguì le vicissitudini fin quasi all’Unità d’Italia. L’Eremo sorto sulla via di S. Pellegrino in alpe ha la chiesetta dedicata a S Cristoforo come il Duomo di Barga e porta al suo interno un bellissimo trittico di Pietro Talada del XV sec. (Madonna col bambino che impara a leggere con un sillabario). Le rogazioni sono una tradizione antichissima, fatta propria della nuova religione e ricalcano fedelmente le pratiche, i gesti e le implorazioni, che venivano effettuati ai confini della comunità nel periodo primaverile con delle processioni, dove il Sacerdote alzava la croce in luoghi precisi e, rivolgendosi ai punti cardinali, recitava le invocazioni delle litanie: A fùlgure et tempestàte; A flagèllo terraemótus; A peste, fame et bello…a cui la popolazione rispondeva libera nos Domine.