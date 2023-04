Domenica prossima 16 aprile con Apuantrek andremo alla cascata del Pendolino

Domenica prossima 16 aprile con Apuantrek andremo alla cascata del Pendolino

la più alta delle Apuane e al bosco “Barbato. Sabato probabilmente pioverà così la cascata sarà più vistosa. Escursione nella valle della Turrite cava per conoscere aspetti sconosciuti e di grande impatto emotivo. Sulle Apuane esistono 3 Turriti, una scorre alla base delle Marmitte dei Giganti, l’altra inizia vicino al monte Forato e in questa precipita la cascata del Pendolino che sfiora gli 80 metri di salto. E’ una tra le più belle di tutte le Apuane e quando sente una brezza di vento si può spostare in basso anche di 20 metri, creando un vero e proprio “pendolo” alla sua base nel corso dei millenni si è formata una immensa concrezione che in molti hanno definito “spettrale”. Non molto lontano in un’altra piccola valle laterale quasi sempre in ombra, esiste il magico bosco “Barbato” dove tantissime piante di nocciolo e carpino bianco portano il cappotto di muschio come fosse una barba verde e quindi da regola dovrebbe essere la casa ideale per i Folletti Apuani. In entrambi i percorsi si dovrà camminare in ambienti scivolosi quindi occorre precauzione e anche un paio di stivali in dotazione. A breve l’evento sulla pagina fb di Apuantrek.