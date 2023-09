Domenica nuovo appuntamento con “Plastic Free”



Torna in azione anche a Pietrasanta l’associazione Plastic Free, nata per informare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e promotrice, in tutta Italia, di centinaia di interventi di pulizia nei parchi, sulle spiagge e lungo i corsi d’acqua.

In occasione dell’evento nazionale “Sea & Rivers”, domenica 1° ottobre i volontari di Plastic Free saranno alle 15 in piazza D’Annunzio, a Fiumetto, dove insieme a tutti i cittadini partecipanti “lavoreranno” per liberare gli spazi circostanti da plastica e piccoli rifiuti.

Le operazioni avranno una durata di circa due ore e la partecipazione è libera, previa registrazione sul sito www.plasticfreeonlus.it e con l’impegno di ciascun partecipante a “equipaggiarsi” in autonomia con guanti da giardinaggio e pinze telescopiche; i sacchi, invece, sanno forniti direttamente sul posto dai volontari di Plastic Free.

L’appuntamento è organizzato con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Ersu, Fitlab e del centro tecnico “Il Fiumetto”.

Per informazioni: Sara Quintavalle 327 0997543, Jessica Vigneron 349 0915854.

La pubblicazione della foto allegata al presente comunicato è stata autorizzata dall’associazione PlasticFree con liberatorie sottoscritte dai genitori dei minori ritratti.