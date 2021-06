domenica a Riomagno la commemorazione del partigiano Amos Paoli

domenica a Riomagno la commemorazione del partigiano Amos Paoli

Domenica mattina (27 giugno) a Riomagno si rende omaggio alla figura di Amos Paoli, partigiano medaglia d’oro al valor militare trucidato dai nazisti il 27 giugno 1944. L’iniziativa è promossa come ogni anno dal Comune di Seravezza d’intesa con la sezione “Gino Lombardi” dell’Anpi versiliese e con il sostegno del paese di Riomagno. L’appuntamento è alle ore 10:30 per la deposizione di una corona d’alloro al monumento commemorativo e con gli interventi del sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella, del presidente dell’Anpi provinciale Filippo Antonini e di altri esponenti locali dell’associazione. Presterà servizio la Filarmonica di Riomagno, in una delle prime uscite pubbliche dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. A seguire, nella piazzetta della chiesa di Riomagno, si presenterà il libro “Noi partigiani”, a cura dei giornalisti Laura Gnocchi e Gad Lerner, racconto corale, dalla viva voce dei protagonisti, delle vicende che caratterizzarono la Resistenza e il percorso di riabilitazione democratica del nostro Paese. Alla presentazione interverrà Laura Gnocchi, che dall’Anpi riceverà alcuni materiali d’archivio riguardanti la lotta partigiana in Versilia e la guerra di Resistenza lungo il fronte della Linea Gotica.

«Il libro ha il pregio di raccogliere, ordinare e tramandare informazioni importanti, nomi, vicende, episodi anche poco conosciuti o dimenticati che sono tasselli grandi e piccoli della grande costruzione democratica realizzata dall’Italia attraverso la Resistenza e culminata con l’adozione della Carta costituzionale», dichiara il presidente del Consiglio comunale Riccardo Biagi. «È lo stesso obiettivo che ci siamo sempre posti come Amministrazione comunale nel tenere vivo il ricordo di Amos Paoli e di altri come lui che hanno combattuto per riaffermare nel nostro Paese il primato della libertà e dei valori civili fondamentali. Gli stessi valori che oggi noi siamo chiamati a difendere e a tramandare alle giovani generazioni. Lo facciamo con convinzione e con l’auspicio che così sia anche in futuro, tanto nelle istituzioni quanto nelle diverse articolazioni della società».