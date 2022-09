Serata ideale per coppie, amici, grandi gruppi di amici per trascorrere una piacevole serata in compagnia della bella musica 70 80 90 da vivere e da condividere insieme tutto in una serata con Luis Paldi e Marco Vigiani

IMPORTANTISSIMO: DISDIRE SE NON PUOI ESSERCI

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.