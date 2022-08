Domenica 7 agosto 2022 l’appuntamento con la “Sagra Pascoliana”

Domenica 7 agosto 2022 l’appuntamento con la “Sagra Pascoliana”

Al Casone di Profecchia e al Passo delle Forbici (Castiglione di Garfagnana)

90esima edizione del raduno in memoria del poeta Giovanni Pascoli

Tornano domenica 7 agosto gli appuntamenti con la tradizionale Sagra Pascoliana: insieme di momenti dedicati alla memoria di Giovanni Pascoli sull’Appennino, promosse e sostenute dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, insieme a Comune di Castiglione di Garfagnana, Fondazione Giovanni Pascoli, Comune di Barga, Unione Comuni Garfagnana, Comune di Pieve Fosciana, Fondazione Paolo Cresci e Fondazione Ricci di Barga.

L’Appuntamento è domenica mattina, alle ore 10, al Casone di Profecchia (Castiglione di Garfagnana), per la commemorazione del 90° anniversario della Sagra Pascoliana. Interverranno le autorità e Sara Moscardini che presenta il volume “La Memoria Pascoliana sull’Appennino”. Coordina Pietro Paolo Angelini. Segue l’incontro con i poeti dell’oggi, dei “Montanini” dell’Appennino uniti ai “Pianigiani”. Lettura dei loro componimenti. Coordina Pietro Paolo Pighini. Alle 12,15 la santa messa solenne celebrata da Don Damiano Bacciri in memoria del poeta presso la cappella dedicata, come l’antica chiesa medievale annessa all’Ospizio, a Nostra Signora delle Alpi.

Alle 18, in località “Al Pradaccio” di San Pellegrino in Alpe “Omaggio al “Cippo di Alfredo Caselli”, con un saluto delle autorità: intervengono Sara Moscardini e Pietro Paolo Angelini, autori del volume: “La Memoria Pascoliana sull’Appennino”.

Era il 7 agosto 1932, prima domenica di Agosto, quando prese il via al Passo delle Forbici un vero culto della memoria di Giovanni Pascoli in una festa, unica in quegli anni, che vedeva lassù l’incontro degli amici del poeta e degli studiosi di tutta Italia, oltre che la gente del luogo. Dal 1933 parteciperà Maria Pascoli. La Sagra sarà sospesa nel 1940 a causa della guerra e ripresa nel 1962.